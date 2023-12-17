سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة والحشود العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق

أعلنت “سرايا القدس”، اليوم الأحد، أنها قصفت مستوطنات صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت سرايا القدس، في بيانها عبر "تلجرام"، إنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت اليوم، الأحد، إن هناك محاولة لإطلاق نار في الخليل، ولكن حدثت دون وقوع إصابات والقوات الأمنية تجري عمليات تمشيط بالمنطقة.

وأعلن حزب الله اللبناني في نبأ عاجل نقلته صحف لبنانية، اليوم الأحد، أنه استهدف جنود الاحـتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا جنوب لبنان.

سرايا القدس: استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية

وأعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأحد، استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام في قطاع غزة.