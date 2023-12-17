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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة والحشود العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت “سرايا القدس”، اليوم الأحد، أنها قصفت مستوطنات صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت سرايا القدس، في بيانها عبر "تلجرام"، إنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت اليوم، الأحد، إن هناك محاولة لإطلاق نار في الخليل، ولكن حدثت دون وقوع إصابات والقوات الأمنية تجري عمليات تمشيط بالمنطقة.

وأعلن حزب الله اللبناني في نبأ عاجل نقلته صحف لبنانية، اليوم الأحد، أنه استهدف جنود الاحـتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا جنوب لبنان.

سرايا القدس: استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية

وأعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأحد، استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام في قطاع غزة.

 

سرايا القدس الحشود العسكرية الهاون مستوطنات صوفا الجيش الإسرائيلي

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سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة والحشود العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق


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