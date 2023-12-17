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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انضمام لاعب النادي الأهلي السابق تامر بجاتو لكتلة الحوار

انضمام النجم تامر
انضمام النجم تامر بجاتو لأمناء كتلة الحوار

أعلنت كتلة الحوار انضمام النجم تامر بجاتو لاعب فريق النادي الاهلي السابق لكرة القدم لمجلس أمناء كتلة الحوار.


جاء ذلك بعد لقاء جمعه بالدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار بمقر حزب الحوار بالتجمع الخامس عصر اليوم والذي تناول ملف الرياضة المصرية وسبل تطويرها في ظل مناخ الإصلاح الشامل الذي تشهده مصر خلال هذه الفترة .


واكد الدكتور باسل ان كتلة الحوار تنتوي إلقاء الضوء علي كافة الملفات التي تحتاج الي تطوير في كافة المجالات وفي القلب منها ملفات الشباب والرياضة والتي تحتاج إلي الكثير من افكار التطوير 
وقد أبدى الكابتن تامر بجاتو سعادته للانضمام لكتلة الحوار ككيان اصلاحي معتدل يقدم حلولا وبدائل للمشكلات المختلفة.


حضر اللقاء المهندس حسام علي عضو مجلس الامناء ورئيس حكومة الظل والأستاذ حمزة عبدالسلام عضو اتحاد الشباب .


وقد أبدى المهندس حسام علي سعادته بانضمام الكابتن تامر بجاتو لكتلة الحوار وتوليه ايضا حقيبة وزارة الشباب والرياضة في حكومة ظل كتلة الحوار لما يمتلكة من خبرة كبيرة في هذا المجال

كتلة الحوار تامر بجاتو باسل عادل

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