فصل التيار الكهربائي عن حلقة السمك والميناء بالغردقة لأعمال الصيانة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صادر اليوم الأحد، عن خطة لفصل التيار الكهربائي عن منطقة حلقة السمك وميناء الغردقة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 ديسمبر 2023، بهدف إجراء أعمال صيانة ضرورية للمحولات الكهربائية.

ووفقًا لتصريحات مركز عمليات المحافظة، من المقرر فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً. سيتم هذا الإجراء الضروري للصيانة الدورية اللازمة لضمان جودة واستمرارية البنية التحتية الكهربائية.

وتهيب السلطات المحلية بالمواطنين والمؤسسات ذوي الاهتمام باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة فصل التيار المذكورة، مع التأكيد على أن هذه الأعمال الصيانة تأتي في إطار جهود تحسين البنى التحتية الكهربائية لخدمة أفضل وأكثر استدامة.