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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : إجازة رومانسية

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

كن حذرا لتجنب الغرور في الحياة العاطفية، تسوية النزاعات المهنية للتعامل مع كافة المهام الكبرى، سوف تنمو ثروتك وستكون صحتك جيدة أيضًا.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

تأكد من قضاء وقت ممتع مع حبيبك وتقدير الجهود المبذولة في حياتك الشخصية والمهنية، كن حساسًا لمتطلبات الحبيب وخصص أيضًا وقتًا للجلوس معًا، قد يكون لديك إقامة رومانسية أو إجازة هذا الأسبوع. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

أنت بصحة جيدة ولن تحدث أي مشكلة طبية كبيرة هذا الأسبوع، ومع ذلك، ستكون هناك مشاكل فيروسية بسيطة مثل التهاب الحلق والسعال والصداع وآلام الجسم والتي قد لا تكون خطيرة.  

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يُقترح عليك التحلي بالصبر والحفاظ على علاقة ودية مع كبار السن والرؤساء، الرجاء عدم الدخول في مشاجرات و جدالات، سوف يرى أولئك الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والرسوم المتحركة فرصًا للانتقال إلى وجهة أجنبية.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

 هذا هو الوقت المناسب للقيام بالتسوق الفاخر وكذلك شراء سيارة، أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في العقارات يمكنهم أيضًا التفكير في شراء عقار جديد، يمكن أن تساعدك الشراكة الجيدة مع شركة استشارات مالية على اتخاذ قرارات مالية ذكية.

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