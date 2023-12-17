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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيرين عبد الوهاب تجهز مفاجأة بعد طلاقها من حسام حبيب.. وناقد فني: “هدوء يسبق العاصفة”

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تتابع الجماهير بفارغ الصبر كل جديد حول حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وآخر الأخبار التي تحيط بها. 

وفي هذا التقرير ، سنلقي نظرة على أحدث التطورات في حياة الفنانة المحبوبة، مع تسليط الضوء على طلاقها الأخير وعودتها إلى الساحة الفنية.

استعدادات شيرين لمشروعها الفني الجديد

في تفاصيل حصرية، تم التقاط لقطات للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تستعد لجلسة تصوير جديدة. 

ويظهر في الصور تفاصيل مثيرة لاستعدادها، حيث كانت تخضع لجلسة مكياج استعدادًا لتصوير إحدى أعمالها الفنية القادمة. 

ويعتبر هذا الظهور الأول بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب، مما أضاف جوًا من التشويق والترقب لجمهورها.
 

شيرين جلسة تصوير الصور انفصال الجماهير شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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