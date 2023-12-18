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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : لا تقترض

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

التعبير عن الآراء لتقوية العلاقة، قد تحدث مشاكل مالية بسيطة هذا الأسبوع، نسعى جاهدين لبذل قصارى جهدنا في العمل، أنت جيد من حيث الصحة.

توقعات برج العذراء عاطفيا 

التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالحب بحساسية، قد يفضل شريكك قضاء المزيد من الوقت معًا واستغلال هذه الفترة أيضًا لوضع خطط مستقبلية مهمة. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

من الجيد إجراء فحص طبي كامل هذا الأسبوع، كبار السن الذين يعانون من مشاكل في التنفس يحتاجون إلى استشارة الطبيب. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 تجنب فقدان أعصابك في اجتماعات الفريق لأن ذلك قد يؤدي إلى الفوضى، سيقوم بعض مواليد برج العذراء بتبديل الوظيفة للحصول على حزمة أفضل. لا تتردد في تحمل مسؤوليات جديدة ولكن لا تفترض أن الأمور ستكون سهلة.  ‏

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

لن ترى أي مشاكل مالية في الجزء الأول من الأسبوع، ومع ذلك، قد لا يكون الجزء الثاني مثمرًا، وستؤثر المشكلات البسيطة على الحياة، لا تقرض مبلغًا كبيرًا لأنك قد تواجه صعوبة في استعادته.

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