ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز آرسنال

انتهت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي، وبهذا التعادل يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.

من جهة أخرى، يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 28 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا: