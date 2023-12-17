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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز آرسنال

صدى البلد

انتهت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي، وبهذا التعادل يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف. 

من جهة أخرى، يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 28 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا:

  1. آرسنال - 39 نقطة
  2. ليفربول - 38 نقطة
  3. أستون فيلا - 38 نقطة
  4. مانشستر سيتي - 34 نقطة
  5. توتنهام هوتسبير - 33 نقطة
  6. نيوكاسل يونايتد - 29 نقطة
  7. مانشستر يونايتد - 28 نقطة
  8. وست هام يونايتد - 27 نقطة
  9. برايتون - 26 نقطة
  10. تشيلسي - 22 نقطة
  11. فولهام - 21 نقطة
  12. برينتفورد - 19 نقطة
  13. وولفرهامبتون - 19 نقطة
  14. بورنموث - 19 نقطة
  15. كريستال بالاس - 17 نقطة
  16. إيفرتون - 16 نقطة
  17. نوتجهام فورست - 14 نقطة
  18. لوتون تاون - 9 نقاط
  19. بيرنلي - 8 نقاط
  20. شيفيلد يونايتد - 8 نقاط
أستون فيلا الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الانجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير شيفيلد يونايتد ليفربول ضد مانشستر يونايتد

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