بشعار صنع في مصر| بروتوكول تعاون لإنتاج أتوبيسات سياحية بمواصفات عالمية

في ضوء خطة التطوير المتكاملة لشركة مصر للسياحة على مستوى كافة الخدمات السياحية للإرتقاء بخدمات العملاء وزيادة الجذب السياحي والتي منها تحديث وتعظيم حجم أسطول النقل السياحي بالشركة.

شركة مصر للسياحة

تم توقيع عقد بين شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ويمثلها أحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي وشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ويمثلها الدكتور المهندس خالد شديد العضو المنتدب التنفيذي لتصنيع وتوريد أتوبيسات سياحية طبقاً للمواصفات العالمية.

وشهد توقيع العقد اللواء عبد الفتاح صفوت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة واالمهندس سامح متولي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير قطاع الأعمال العام بتفعيل التكامل بين الشركات ودعماً لتوطين الصناعات المحلية.