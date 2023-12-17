مصرع 12 شخصا في هجوم على حفل في المكسيك

قتل 12 شخصا في هجوم على حفل بمناسبة عطلة في ولاية غواناخواتو بوسط المكسيك، حسبما أعلنت السلطات المكسيكية يوم الأحد.

ووقع الهجوم فجرا في بلدة سالفاتيرا عندما فتحت مجموعة مسلحة النار على رواد حفل بوسادا، وهو حفل مكسيكي تقليدي يقام في الأيام التي سبقت عيد الميلاد، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال مكتب المدعي العام بالولاية على قناة إكس إن 12 شخصا قتلوا دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأصبحت غواناخواتو، موطن عدد كبير من مصانع السيارات والطيران، في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الولايات عنفا في البلاد، وسط اشتباكات بين جماعات تهريب المخدرات القوية.