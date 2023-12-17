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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأمينات: «اللي هينهي خدمته في 2024 الحد الأدنى لمعاشه 1300 جنيه».. فيديو

المعاشات
المعاشات

كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجر التأميني ليكون 2000 جنيه.

وقال: "من المفترض أن المواطن بيشتغل ثم يتم التأمين عليه وإحدى أهم المشكلات الرئيسية في السابق  في تدني قيمة المعاشات، حيث كنا نقبل باي أجر يتم التقدم به للتأمينات  سواء  50 جنيها أو 150 جنيها، وهنا يكون المواطن أجره 2000 جنيه، وسيتم التأمين عليه وكأن راتبه 500 جنيه فقط، وبالتالي في سن بلوغ المعاش؛ يتم احتساب المعاش على أساس المبلغ الذي جرى التأمين عليه به، وبالتالي تكون قيمة المعاش متدنية ".

تحسين المعاشات

وواصل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "عملاً على تحسين المعاشات  ولعدم تكرار تلك المشاكل في المستقبل وضعنا حد أدنى للمرتب الذي يجري التأمين عليه، وكان الحد الأدنى 1700 جنيه يتحرك في مطلع يناير سنوياً   وبالتالي حركنا هذا الحد إلى 2000 جنيه  والحد الأقصى من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه".


ولفت إلى أن هذا معناه وضع حدود للمرتب الذي يتم التامين عليه لتكون حدود معقولة حتى إذا  وصل المواطن لسن المعاش يكون  المعاش كقيمة معقولة ولتقليل الفجوة بين الدخل الحقيقي للمواطن  وبين قيمة ما يحصل عليه من معاش"، مشدداً أنها إحدى وسائل إصلاح منظومة التأمينات  قائلاً : " سيتم إقرار ذلك مطلع يناير 2024 ".


واستطر: " رفع الحد الأدنى للأجر التأميني يحل مشكلة تدني المعاشات، واللي هيطلع معاش في 2024؛ هيكون الحد الأدنى لمعاشه 1300 جنيه"، مختتما: "حصلنا على أموال المعاشات من وزارة المالية، وحصلنا على 202 مليار جنيه".

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