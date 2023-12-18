البنك الأهلي المتحد - مصر يضاعف أرباحه لتسجل 2,77 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أعلن البنك الأهلي المتحد - مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، عن نتائج أعماله خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، والتي أظهرت تحقيق مؤشرات متميزة كللت استراتيجية البنك التوسعية في السوق المصرية، وحرصه على تطوير خدماته ومنتجاته المتنوعة باستمرار، ومنح عملائه تجربة مصرفية مميزة.

وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للبنك الأهلي المتحد - مصر لتسجل 2,77 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1,42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بمعدل نمو 95%.

كما ارتفعت صافي الأرباح المستقلة للبنك لتسجل 2,76 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 1,39 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بمعدل نمو 98.5%.

وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية للبنك؛ فقد ارتفعت إجمالي أصول البنك لتسجل 107,9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 85,7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو 25.9%.

كما سجلت إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء معدل نمو خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 18.7%، لتسجل 63,95 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 53,87 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

حقق البنك ارتفاع ملحوظ في محفظة ودائع العملاء حيث بلغت 84,05 مليار بنهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 69,78 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ 20.4%.

كما ارتفعت حقوق الملكية والعائد عليها إلى 12,88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 10,66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، ليسجل بذلك معدل نمو بلغ 20.8%.