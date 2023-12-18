عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأهلي المتحد - مصر يضاعف أرباحه لتسجل 2,77 مليار جنيه خلال 9 أشهر

صدى البلد

أعلن البنك الأهلي المتحد - مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، عن نتائج أعماله خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، والتي أظهرت تحقيق مؤشرات متميزة كللت استراتيجية البنك التوسعية في السوق المصرية، وحرصه على تطوير خدماته ومنتجاته المتنوعة باستمرار، ومنح عملائه تجربة مصرفية مميزة.

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة جيديا لتقديم الخدمات المالية

بنك القاهرة يشارك في فعاليات الشمول المالي احتفالا باليوم العالمي لذوى الهمم

وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للبنك الأهلي المتحد - مصر لتسجل 2,77 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1,42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بمعدل نمو 95%.

 

كما ارتفعت صافي الأرباح المستقلة للبنك لتسجل 2,76 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 1,39 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بمعدل نمو 98.5%.

وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية للبنك؛ فقد ارتفعت إجمالي أصول البنك لتسجل 107,9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 85,7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو 25.9%.

كما سجلت إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء معدل نمو خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 18.7%، لتسجل 63,95 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 53,87 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

حقق البنك ارتفاع ملحوظ في محفظة ودائع العملاء حيث بلغت 84,05 مليار بنهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 69,78 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ 20.4%.

كما ارتفعت حقوق الملكية والعائد عليها إلى 12,88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 10,66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، ليسجل بذلك معدل نمو بلغ 20.8%.

التسهيلات الإئتمانية السوق المصرية المحافظ المالية حقوق الملكية صافي الارباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

بعد قليل مؤتمر صحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان رئيس مصر

سوناك: لا أحد يريد استمرار الحرب في غزة

وزير الخارجية يجدد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان

مواجهات نارية.. قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ 16

وزير الشباب والرياضة في مقر الإعلان رسميا عن اسم رئيس الجمهورية

محمد شوقي: كيروش لم يكن محبوبا من مسئولي اتحاد الكرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البولبيف في البيت

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

فيديو

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ