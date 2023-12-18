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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مجموعة جيديا لتقديم الخدمات المالية

صدى البلد

انطلاقاً من دور بنك مصر المتميز في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر واستكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر مع مجموعة جيديا للتكنولوجيا لخدمات الدفع الإلكتروني، و قد قام  بتوقيع البروتوكول عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، مع  أحمد مجدى - رئيس القطاع التجاري مجموعة جيديا للتكنولوجيا لخدمات الدفع الإلكتروني، و وليد سليمان - مدير قطاع تطوير الأعمال بمجموعة جيديا، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والمجموعة.

وبموجب هذا البروتوكول يقوم بنك مصر بتقديم الخبرات المطلوبة للمجموعة في مجال نماذج المنح الرقمي؛ حيث يسعى البنك جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها، دعماً وتعزيزاً لجهود الشمول المالي، كما يتيح البنك باقة من الخدمات الغير مالية لعملاء المجموعة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتي تم اطلاقها  تحت مظلة مبادرة  رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، كما يهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين كلاً من البنك والمجموعة لعملاء الطرفين لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية، هذا وتدعم تلك الشراكة  دور بنك مصرو مجموعة  جيديا في  جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح.


ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول انطلاقاً من دوره كأحد المؤسسات الرائدة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات الفنية والمالية وغير المالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبشكل خاص مجال الخدمات المالية والرقمية، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائماً على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري.


كما يقوم البنك من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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