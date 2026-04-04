طائرة الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن مواجهات دور الـ8.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25 - 20 لصالح الزمالك

الشوط الثاني: 25 - 22 لصالح الزمالك

الشوط الثالث: 25 - 20 لصالح الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الفائز من لقاء سموحة وبتروجت في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك يوم 9 أبريل الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.