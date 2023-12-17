بنك القاهرة يشارك في فعاليات الشمول المالي احتفالا باليوم العالمي لذوى الهمم

انطلاقا من حرص بنك القاهرة على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، شارك البنك فى فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم والتى نظمها البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم ، حيث قام البنك بعدة إجراءات لتوفير منتجات وخدمات تدعمهم وتحفزهم على التعاملات البنكية دون الإلزام بأي متطلبات إضافية وذلك لتعزيز قاعدة المستفيدين لدى البنك من فئة ذوي الهمم.

ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة أتاح العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية خلال تلك الفعاليات منها - إتاحة فتح حساب وفر مجاناً وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً وبطاقة ميزة مجاناً، فضلاً عن الإصدار المجاني لمحفظة "قاهرة كاش"، كما تميز بنك القاهرة بعرض خاص لذوي الهمم فقط وهي الاعفاء من 50% من المصاريف الإدارية للقروض الشخصية.

كما حرص البنك على التعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني للوصول الى ذوي الهمم مثل مؤسسة حلم ومجلس الشباب المصري لعقد ندوات تثقيفية عن الشمول المالي والمنتجات المصرفية والقيام بفتح الحسابات وإصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً.

وأكد بنك القاهرة القيام بالعديد من الإجراءات لدعم ذوي الهمم من خلال تخصيص مجموعة من الفروع على مستوى الجمهورية وتهيئتها بممرات خاصة للوصول للفرع وماكينات الصراف الآلى فضلاً عن تدريب الموظفين على التعامل بلغة الإشارة وتخصيص أرقام انتظار خاصة بهم لتقليل مدة انتظارهم بالفرع، كما تم توفير النماذج البنكية بلغة برايل وتوفير مواصفات المنتجات والشروط والأحكام على أسطوانات CD وتوفيرها أيضا على الموقع الإلكتروني للبنك.

ويولى بنك القاهرة اهتماماً بالغاً بذوي الهمم إيماناً بقدراتهم غير العادية على التحدي والإصرار والعزيمة لتحقيق الإنجازات في مجالات عديدة، ومن أبرزها القطاع الرياضى حيث يقوم البنك برعاية البطل العالمى شريف عثمان بطل الأثقال البارالمبية، والبطل الملهم إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة وصاحب المشاركة المتميزة بدورة الألعاب البارلمبية طوكيو2020، فضلاً عن جهود البنك فى التبرع لمجموعة من الجمعيات الخيرية لمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم حياة أفضل لهم.

مشاركة فعالة

وشارك بنك القاهرة فى كافة الفعاليات التى نظمها البنك المركزى المصري بداية من الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي، اليوم العالمى للشباب، وفعاليات الاحتفال بعيد الفلاح، واليوم العالمى للإدخار وحالياً الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.