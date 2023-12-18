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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يخضع لاختبار طبي قبل مواجهة ساجرادا

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب أحمد حسن :"زيزو يخضع لاختبار طبي على هامش مران الزمالك اليوم لحسم موقفه من المشاركة أمام ساجرادا ".


 

وتأخر وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا؛ بسبب هطول الأمطار بغزارة على العاصمة الأنجولية لواندا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى"زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارةوالمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي،وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

احمد مصطفى زيزو أحمد حسن بعثة الزمالك حمزة المثلوثى سيد عبد الله نيمار سيف الدين الجزيري عمرو السيسي قائمة الزمالك منتخب مصر

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