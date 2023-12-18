عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

20 مليار شيكل سنويًا.. نتنياهو يكشف عن الحاجة لزيادة ميزانية الدفاع

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة ميزانية الدفاع بنحو 20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار) سنويًا.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو في حديثه خلال حفل تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إنه بينما نمت ميزانية الدفاع في السنوات الأخيرة، إلا أنها تقلصت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في هذه السياسة. من الآن فصاعدا، نحن مطالبون بزيادة كبيرة، حتى بشكل مطلق، مع قفزة لا تقل عن 20 مليار شيكل وأيضا كنسبة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لتلبية احتياجاتنا الأمنية”.

وكان الكنيست الإسرائيلي، وافق الخميس الماضي، على إضافة 25.9 مليار شيكل (7 مليارات دولار) إلى الميزانية للمساعدة في تغطية تكاليف حرب غزة، مثل تعويضات جنود الاحتياط والإسكان الطارئ للنازحين داخلياً.

وقال متحدث باسم الكنيست، إن التعديل الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 59 نائباً ومعارضة 45، زاد ميزانية عام 2023 إلى 510 مليارات شيكل (139 مليار دولار).

وأقرت إسرائيل ميزانية 2023 الأصلية إلى جانب ميزانية 2024 في مايو الماضي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

إسرائيل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

شكرا.. أحمد موسى: الشعب المصري شارك في الانتخابات الرئاسية بالملايين

إعلامى: الزمالك مطالب بدفع 450 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي

تصل لـ 1386 جنيها.. احسب قيمة الاشتراك التأميني 2024 بالقطاعين الحكومي والخاص

الفصائل الفلسطينية تعلن السيطرة على مُسيرة إسرائيلية شرق خان يونس

اعرف هذه الحقيقة فيطمئن قلبك دائما .. علي جمعة يكشف عنها

صحيفة أمريكية: إسرائيل تعرض جنودها للخطر في غزة بسبب مطالب بايدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

فيديو

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ