20 مليار شيكل سنويًا.. نتنياهو يكشف عن الحاجة لزيادة ميزانية الدفاع

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة ميزانية الدفاع بنحو 20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار) سنويًا.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو في حديثه خلال حفل تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إنه بينما نمت ميزانية الدفاع في السنوات الأخيرة، إلا أنها تقلصت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في هذه السياسة. من الآن فصاعدا، نحن مطالبون بزيادة كبيرة، حتى بشكل مطلق، مع قفزة لا تقل عن 20 مليار شيكل وأيضا كنسبة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لتلبية احتياجاتنا الأمنية”.

وكان الكنيست الإسرائيلي، وافق الخميس الماضي، على إضافة 25.9 مليار شيكل (7 مليارات دولار) إلى الميزانية للمساعدة في تغطية تكاليف حرب غزة، مثل تعويضات جنود الاحتياط والإسكان الطارئ للنازحين داخلياً.

وقال متحدث باسم الكنيست، إن التعديل الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 59 نائباً ومعارضة 45، زاد ميزانية عام 2023 إلى 510 مليارات شيكل (139 مليار دولار).

وأقرت إسرائيل ميزانية 2023 الأصلية إلى جانب ميزانية 2024 في مايو الماضي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.