مواجهات نارية.. قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ 16

قرعة دوري أبطال أوروبا .. أسفرت عن مواجهات قوية في دور الستة عشر، وجاءت أبرز المواجهات في لقاء أتليتكو مدريد مع انتر ميلان.

فقد تم تقسيم الفرق في دوري أبطال أوروبا إلى فئتين، حيث يلتقي أصحاب صدارة المجموعات مع أصحاب الوصافة في دور الـ16. وتم تجنب وقوع فريقين من نفس المجموعة أو نفس البلد في نفس المواجهات.

مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

إليك نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا: