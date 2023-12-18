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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية الإسرائيلي يتعهد بعدم إرسال أي "شيكل" للسلطة الفلسطينية وحماس

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش

تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش، اليوم الاثنين، بأنه لن يسمح بتحويل “شيكل واحد” من أموال الضرائب الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى “حماس” التي وصفها بـ"النازية"، أو إلى العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي حديثه في الاجتماع الأسبوعي لحزبه الصهيوني الديني اليميني المتطرف، قال سموتريش إنه سمع تقارير حول الحلول المحتملة للمشكلة مثل جعل دول ثالثة تعمل على ضمان وصول الأموال إلى وجهتها المقصودة، وهي مبادرات يتم الترويج لها كجزء من "ضغوط دولية" على إسرائيل بشأن هذه القضية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف "أريد أن أقول بوضوح قدر الإمكان: لن يحدث ذلك أبدًا! طالما أنا وزير مالية دولة إسرائيل، لن يتم تحويل شيكل واحد إلى حماس النازية في غزة، ولن يتم تحويل شيكل واحد إلى العائلات في الضفة الغربية وغزة”.

ويشير وزير المالية على وجه التحديد إلى الأموال التي تقتطعها إسرائيل من الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تحول إليها الأموال عادة.

وصوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بداية نوفمبر الماضي بالموافقة على تحويل جزئي لأموال الضرائب التي جمعها للسلطة الفلسطينية، مطروحا منها حوالي 100 مليون دولار مخصصة لأغراض مختلفة في غزة.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا النقل الجزئي، حيث وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاقتراح بأنه "قرار سياسي" يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.

ويقول وزير المالية إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموقفه “بعبارات لا لبس فيها” وأنه سيكون “على استعداد لدفع الثمن” إذا وافقت الحكومة على هذه التحويلات.

سموتريش ضرائب السلطة الفلسطينية حماس النازية وزير المالية الإسرائيلي محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الضفة الغربية

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