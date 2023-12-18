ثقة الشعب.. غرفة صناعة الحبوب تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

مؤكدا أن فوز الرئيس السيسى جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية التي حدثت على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

ووجه عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب التحية للشعب المصري بكافة فئاته بسبب حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ووعيه على استقرار وأمن البلاد ، كما أن حرص الشباب وكبار السن والسيدات على النزول بالتوافد على اللجان الانتخابية خلال فترة الانتخابات يؤكد وعى الشعب المصرى بما يدور من أحداث في الدول المجاورة.

وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة وجيزة.