نائب: الشعب المصري كان على قدر كبير من الوعي في الانتخابات الرئاسية

أكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فرصة كبيرة للشباب والمرأة، حتى أنهم أصبحوا في المناصب القيادية، وهو ما ظهر خلال فترة حكمه.

وقال أحمد فتحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الأولى المصرية”، أن مشهد الانتخابات الرئاسية كان عظيما، وشهد مشاركة كبيرة من الشباب، وكان هناك ظهور مميز لهم.

لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية.

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الشعب المصرى، كان على قدر كبير من الوعي، خاصة في حرصهم على المشاركة فى اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية.