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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال مهنئا الرئيس: انتخاب السيسي استكمال لمسيرة البناء والتنمية

عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى

تقدم  الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب الإعلان رسميًا عن فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال عصمت، بكل الفخر والاعتزاز وبالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع العاملين بالوزارة وجنود الإنتاج في شركات قطاع الأعمال التابعة وشتى مواقع العمل، أتقدم بخالص التهانى والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تجديد الثقة لفترة رئاسية جديدة وما شهدته لجان الاقتراع من حشود جماهيرية غير مسبوقة لم تشهد لها البلاد مثيلا من قبل تعبيرا عن عمق العلاقة بين الشعب وقيادته الوطنية.

وأكد “عصمت”، أن الخروج الكبير للمواطنين والمشهد الديمقراطي التي جرت من خلاله العملية الانتخابية إنما يعبر عن جينات الحضارة وعمق الوعي وثقة الشعب المصري، ويؤصل لخصوصية العلاقة بين المواطن وقيادته الوطنية الحكيمة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والبناء على طريق الجمهورية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه. 

وتابع “بهذه المناسبة يجدد العاملون بقطاع الأعمال العام العهد والوعد ببذل الجهد وتقديم الغالي والنفيس للمساهمة في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أسس دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواصلة العمل والإنتاج لتحقيق نهضة الوطن ورفعة شأنه”.

السيسي الانتخابات الرئاسية محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام عبد الفتاح السيسي

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