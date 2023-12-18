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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهنئا بفوزه لفترة جديدة.. الحريري: السيسي يقود مصر رغم عواصف تضرب المنطقة

سعد الحريري
سعد الحريري

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال الحريري إن الولاية الجديدة ستمكن الرئيس السيسي من قيادة مصر رغم عواصف تضرب المنطقة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة إثر حصوله على 89.6% من الأصوات. 

ذكرت الهيئة النتائج خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة. 
 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق

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