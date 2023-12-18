مهنئا بفوزه لفترة جديدة.. الحريري: السيسي يقود مصر رغم عواصف تضرب المنطقة

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال الحريري إن الولاية الجديدة ستمكن الرئيس السيسي من قيادة مصر رغم عواصف تضرب المنطقة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة إثر حصوله على 89.6% من الأصوات.

ذكرت الهيئة النتائج خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة.

