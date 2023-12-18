فى ذكراها.. قصة ظهور كريمان النادر قبل رحيلها واعتزالها التمثيل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمان والتى قدمت عدد من الأفلام السينمائية الناجحة التى تظل محفورة فى ذاكرة ووجدان المشاهد المصرى.

مسيرة كريمان الفنية

ولدت الفنانة كريمان فى عام 1936 بمدينة القاهرة لأب لبناني وأم مصرية تركية، حيث بدأت نشاطها الفني منذ طفولتها من خلال إحدى برامج الأطفال ويدعى "بابا شارو" ، الذى قدم فى الإذاعة ، من ثم بدأت التمثيل في مسرح مدرستها وقدمت "قيصر وكليوباترا".

ثم دخلت لعالم الفن والسينما في الخمسينات، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية لمدة 12عامًا حتى قررت الا عتزال ، وأطلق عليها الجمهور قطة السينما حيث أنها اشتهرت بتقديم أدوار الفتاة الدلوعة،وقبل سنتين تم تداول صور لها في سن الشيخوخة.

وكان أبرزها: سكر هانم، مراتي مدير عام، تمر حنة، الحموات الفاتنات ، جميلة بوحريد،وكان آخر أفلامها هو فيلم "نورا"، وأدت خلاله دور زينب السكرتيرة.

اعتزال كريمان

ودائمًا ما كانت الفنانة الراحلة كريمان تهتم وتهدف لتكوين أسرة ناجحة مستقرة، في نفس الوقت الذي كانت تحب الفن كثيرًا، وفي وقت ما اكتسبت شهرة واسعة وحققت نجاحًا كبيرًا في مجال الفن، قررت الابتعاد عنه حتى لا تُقصر في حق أسرتها.

تنازلت الفنانة كريمان عن حلمها في أن تُصبح فنانة شهير وناجحه من أجل الحفاظ على أسرتها مستقرة، مؤكدة في إحدى اللقاءات السابقة على أنها غير نادمة على أتخاذها هذا القرار وأن ما فعلته هو أفضل تضحية تقدمها الأم لرعاية ابنائها.

وقبل عامين من رحيل كريمان، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لها فى سن الشيخوخة، فى أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وبدت كريمان في الصورة بملامح مختلفة عن فترة الشباب مرتدية باروكة سوداء ومبتسمة بنفس الابتسامة التي اشتهرت بها في مسيرتها الفنية.