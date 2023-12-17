أخبار الفن| حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري.. وظهور شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق

حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وكشفت غادة عبد الرازق، عن سر حبها للرجال الذي يكبرونها بأكثر من 20 عاما، وقالت إن فقدانها لوالدها في الصغر كان سببا في ذلك، وعلقت: «كنت بحس اني بدور على بابا».

كشفت الفنانة حنان شوقي، عن تعرض الفنان جمال عبد الناصر لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت حنان شوقي، عبر فيسبوك،: «ألف سلامة عليك يا صديقي، ربنا يشفيك ويعافيك بجاه سيدنا محمد وآله بيته الكرام، وتقوم سالم غانم لأولادك والناس اللي بتحبك، أرجو من كل الناس المحترمة الدعاء لـ الفنان الخلوق جمال عبد الناصر».

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وكشفت غادة عبد الرازق، أن نجم شباك التذاكر في مصر هو الفنان كريم عبد العزيز وليس محمد رمضان، وعلقت قائلة: «أنا في المطبخ وعارفة.. بس يمكن يكونوا بيضحكوا عليه ويقولوله إنه نمبر وان في الإيرادات».

أكدت الفنانة يسرا، خلال ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي، أنها رفضت عرضا بالعمل في هوليوود وآخر في فرنسا بسبب ضعف هذه الأدوار.

وقالت يسرا: “أنا نمرة واحد في الوطن العربي، فما هو المبرر للعمل خارج مصر وترتيب اسمي بشكل متأخر جدا؟”.

تداول عدد من جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، على السوشيال ميديا، عدة صور لها عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بعد الطلاق من حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الصور وهي تقوم بتصفيف الشعر استعدادا لجلسة تصوير جديدة، وبدت في الصورة بوزن زائد وهي تضحك.

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وفي ختام الحلقة نفت غادة عبد الرازق، زواجها من ثري عربي قطري، وعلقت قائلة: «لو تعرفوا قولي اسمه.. أحلف ع المصحف اني ما اتجوزتش ثري قطري».

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وخلال الحلقة تحدثت غادة عبد الرازق، عن دورها المثير في فيلم الأجندة الحمراء، وقالت إنه تم ظلمها وتصنيفها كممثلة اغراء بسبب هذا الفيلم.

قالت الفنانة ليلى علوي أن زميلتها يسرا دائم تحرص على عمل أعمال الخير في السر، وهو أمر يعلمه كثير من زملائها في الوسط الفني.

وأضافت ليلى علوي عن زميلتها: يسرا بتوزع عيش ولحمة، ودايما واقفة ورا البسطاء وتساعد بشكل متواصل.

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وخلال الحلقة علقت غادة عبد الرازق، على تصريحات الفنانة رانيا يوسف، حول قبول أن تعيش ابنتها تجربة المساكنة، ولن تعارضها.