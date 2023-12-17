عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري.. وظهور شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق

أخبار الفن
أخبار الفن

حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وكشفت غادة عبد الرازق، عن سر حبها للرجال الذي يكبرونها بأكثر من 20 عاما، وقالت إن فقدانها لوالدها في الصغر كان سببا في ذلك، وعلقت: «كنت بحس اني بدور على بابا».

 

سلامتك يا صديقي.. حنان شوقي تعلن تعرض جمال عبد الناصر لوعكة صحية

كشفت الفنانة حنان شوقي، عن تعرض الفنان جمال عبد الناصر لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت حنان شوقي، عبر فيسبوك،: «ألف سلامة عليك يا صديقي، ربنا يشفيك ويعافيك بجاه سيدنا محمد وآله بيته الكرام، وتقوم سالم غانم لأولادك والناس اللي بتحبك، أرجو من كل الناس المحترمة الدعاء لـ الفنان الخلوق جمال عبد الناصر».

 

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وكشفت غادة عبد الرازق، أن نجم شباك التذاكر في مصر هو الفنان كريم عبد العزيز وليس محمد رمضان، وعلقت قائلة: «أنا في المطبخ وعارفة.. بس يمكن يكونوا بيضحكوا عليه ويقولوله إنه نمبر وان في الإيرادات».

 

يسرا: قدمت مع عادل إمام 17 فيلما.. ورفضت العالمية| صور

أكدت الفنانة يسرا، خلال ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي، أنها رفضت عرضا بالعمل في هوليوود وآخر في فرنسا بسبب ضعف هذه الأدوار.

وقالت يسرا: “أنا نمرة واحد في الوطن العربي، فما هو المبرر للعمل خارج مصر وترتيب اسمي بشكل متأخر جدا؟”.

 

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. شاهد

تداول عدد من جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، على السوشيال ميديا، عدة صور لها عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بعد الطلاق من حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الصور وهي تقوم بتصفيف الشعر استعدادا لجلسة تصوير جديدة، وبدت في الصورة بوزن زائد وهي تضحك.

 

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وفي ختام الحلقة نفت غادة عبد الرازق، زواجها من ثري عربي قطري، وعلقت قائلة: «لو تعرفوا قولي اسمه.. أحلف ع المصحف اني ما اتجوزتش ثري قطري».

 

غادة عبدالرازق: صنفوني ممثلة إغراء بسبب "الأجندة الحمرا"

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وخلال الحلقة تحدثت غادة عبد الرازق، عن دورها المثير في فيلم الأجندة الحمراء، وقالت إنه تم ظلمها وتصنيفها كممثلة اغراء بسبب هذا الفيلم.

 

واقفة وراء البسطاء.. ليلى علوي: يسرا بتوزع عيش ولحمة لله

قالت الفنانة ليلى علوي أن زميلتها يسرا دائم تحرص على عمل أعمال الخير في السر، وهو أمر يعلمه كثير من زملائها في الوسط الفني.

وأضافت ليلى علوي عن زميلتها: يسرا بتوزع عيش ولحمة، ودايما واقفة ورا البسطاء وتساعد بشكل متواصل.

 

أحفادي متربيين.. غادة عبد الرازق ترد على تصريحات رانيا يوسف

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية.

وخلال الحلقة علقت غادة عبد الرازق، على تصريحات الفنانة رانيا يوسف، حول قبول أن تعيش ابنتها تجربة المساكنة، ولن تعارضها.

غادة عبد الرازق شيرين عبد الوهاب جمال عبد الناصر محمد رمضان يسرا عادل إمام حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

موضوعات متعلقة

أحفادي متربيين.. غادة عبد الرازق ترد على تصريحات رانيا يوسف

غادة عبدالرازق: صنفوني ممثلة إغراء بسبب "الأجندة الحمرا"

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

إبراهيم الحكمي يحيي حفل موسم الرياض مع موضي الشمراني وإبراهيم السلطان

جنة الحب.. أصالة تستعد لطرح أحدث أغانيها

طلاق النجوم يتوالى| آخرهم.. شيرين وحسام حبيب.. ويوسف الشريف وانجي علاء يصدمان الجميع.. وهنا الزاهد وأحمد فهمي ينفصلان في هدوء

ترشيحاتنا

ماذا حدث أثناء زيارة مدير الموساد الإسرائيلى إلى قطر؟

الدبابة تشتعل.. شاهد| كتائب القسام تقصف آليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

"مدرستنا بلس" و "اسأل فهيم"| التعليم تطلق تطبيقات إلكترونية لمساعدة طلاب المدارس

مصر ترسل طائرتين لتقديم الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية في الكونغو.. صور

وصفها بـ تسمم الدم.. ترامب يكرر تصريحاته المناهضة للمهاجرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

نشرة المرأة والصحة..فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد..مفاجأة غير متوقعة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب.. وتفاصيل القيمة الرسمية للدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ