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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلامتك يا صديقي.. حنان شوقي تعلن تعرض جمال عبد الناصر لوعكة صحية

جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر

كشفت الفنانة حنان شوقي، عن تعرض الفنان جمال عبد الناصر لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت حنان شوقي، عبر فيسبوك،: «ألف سلامة عليك يا صديقي، ربنا يشفيك ويعافيك بجاه سيدنا محمد وآله بيته الكرام، وتقوم سالم غانم لأولادك والناس اللي بتحبك، أرجو من كل الناس المحترمة الدعاء لـ الفنان الخلوق جمال عبد الناصر». 

 

وعكة جمال عبد الناصر

وفي شهر نوفمبر الماضي، نقل الفنان جمال عبد الناصر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وتواصل صدى البلد مع زوجته للاطمئنان على حالته وقالت:" الحمد لله بخير دور برد شديد".

قال الفنان جمال عبد الناصر إن شخصية فضل في مسلسل وسط البلد تمثل الرجل في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضاف "عبد الناصر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنه طول اليوم يعيش بشخصية فضل حتي في حياته الطبيعية خارج التصوير.

وتابع جمال عبد الناصر أن عندما تم عرض مسلسل وسط البلد عليه والذي يتكون من ١٩٢ حلقة في البداية واستغرب من ذلك ولكن أعجبته فكرة المعايشة التي تحدث بين الشخصية والجمهور في الواقع.

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