عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية. 

وكشفت غادة عبد الرازق، عن سر حبها للرجال الذي يكبرونها بأكثر من 20 عاما، وقالت إن فقدانها لوالدها في الصغر كان سببا في ذلك، وعلقت: «كنت بحس اني بدور على بابا». 

غادة عبد الرازق - صيد العقارب

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "صيد العقارب"، تمهيدًا لعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينوميديا.

 

مسلسل صيد العقارب تخوض به غادة الرازق السباق الرمضاني المقبل، ويعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

في وقت سابق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.

ويذكر أن غادة عبد الرازق خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل تلت التلاتة، والعمل مكون من 15 حلقة فقط، وضم كل من أحمد مجدي، مي سليم، الفنان الراحل مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، نجوى فؤاد، إحسان الترك، تامر فرج، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ودارت أحداثه في إطار درامي تشويقي.

غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق صيد العقارب مسلسل صيد العقارب زيجات غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

موضوعات متعلقة

إبراهيم الحكمي يحيي حفل موسم الرياض مع موضي الشمراني وإبراهيم السلطان

جنة الحب.. أصالة تستعد لطرح أحدث أغانيها

طلاق النجوم يتوالى| آخرهم.. شيرين وحسام حبيب.. ويوسف الشريف وانجي علاء يصدمان الجميع.. وهنا الزاهد وأحمد فهمي ينفصلان في هدوء

أميرة عبد العظيم تفجع بوفاة شقيقها.. تفاصيل

رسالة مؤثرة من شريهان بعد وفاة أحمد البدرى

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

اتهمته بـ البيدوفيليا.. فنانة شهيرة تفتح النار على نيكى ميناج

بعد طلاقها.. تصرف مفاجئ من شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب

ترشيحاتنا

تحركات برلمانية للحد من الغلاء.. أزمة أسعار السكر والبصل تدخل مراحلها الأخيرة

سنظل دائمًا أخوات.. أول تعليق من خالد بيبو عن علاقته بسيد عبدالحفيظ

المحرصاوي: المحافظون على اللغة العربية لهم ثواب كالداعي إلى الله عز وجل

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

وديني لأدبحـ.ها.. تهديد شقيقة نيرة أشرف بنفس مصير أختها.. تفاصيل

ماذا يحدث عند تناول الشاي بالنعناع في الصباح ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

باحث أثار: أنفاق السرابيوم رمز لحضارة في قمة الرقي والقوة التكنولوجية المتفرّدة

نفس الفستان.. مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. شاهد

نفس الملابس .. نادين نجيم تتألق رفقة أطفالها

فيديو

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ