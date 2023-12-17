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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

غادة عبد الرازق -
غادة عبد الرازق - محمد رمضان

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة أمس على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدة تصريحات عن حياتها الفنية والشخصية. 

وكشفت غادة عبد الرازق، أن نجم شباك التذاكر في مصر هو الفنان كريم عبد العزيز وليس محمد رمضان، وعلقت قائلة: «أنا في المطبخ وعارفة.. بس يمكن يكونوا بيضحكوا عليه ويقولوله إنه نمبر وان في الإيرادات». 

غادة عبد الرازق - صيد العقارب

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "صيد العقارب"، تمهيدًا لعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينوميديا.

 

مسلسل صيد العقارب تخوض به غادة الرازق السباق الرمضاني المقبل، ويعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

في وقت سابق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.

ويذكر أن غادة عبد الرازق خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل تلت التلاتة، والعمل مكون من 15 حلقة فقط، وضم كل من أحمد مجدي، مي سليم، الفنان الراحل مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، نجوى فؤاد، إحسان الترك، تامر فرج، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ودارت أحداثه في إطار درامي تشويقي.

غادة عبد الرازق محمد رمضان كريم عبد العزيز نمبر وان الفنانة غادة عبد الرازق

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