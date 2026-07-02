هاري كين يشعل صراع هدافي كأس العالم مع ميسي ومبابي

أشعل هاري كين، نجم منتخب إنجلترا، الصراع على لقب هداف بطولة كأس العالم بعدما سجل هدفين مميزين في شباك الكونغو الديموقراطية وأنقذ الأسود الثلاثة من خسارة قاسية في دور الـ 32 من المونديال.

ووصل هاري كين للهدف رقم 5 في مشواره خلال بطولة كأس العالم 2026 ليدخل المنافسه مع مبابي وليونيل ميسي.

ويتصدر ليونيل ميسي ومبابي حتى الآن جدول ترتيب بطولة كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف، ما يجعل الفارق متقارب للغاية مع كين وأيضا هالاند نجم النرويج الذي سجل 5 أهداف.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم 2026 حتى الآن كالتالي:

1- ليونيل ميسي “منتخب الأرجنتين”: 6 أهداف.

2- كيليان مبابي “منتخب فرنسا”: 6 أهداف.

3- هاري كين “منتخب إنجلترا”: 5 أهداف.

4- إيرلينج هالاند “منتخب النرويج” : 5 أهداف.

5- عثمان ديمبلي “منتخب فرنسا”: 4 أهداف.

6- فينيسيوس جونيور “منتخب البرازيل” : 4 أهداف.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026 اليوم

إسبانيا X النمسا - 10 مساء - beIN Sports MAX 1

البرتغال X كرواتيا - 2 فجر الجمعة - beIN Sports MAX 2

سويسرا X الجزائر - 6 صباح الجمعة - beIN Sports MAX 1