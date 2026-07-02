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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: مراكز الشباب ركيزة أساسية لبناء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء

مراكز الشباب
مراكز الشباب
أ ش أ

أكد محافظ أسيوط محمد علوان، أن مراكز الشباب تمثل أحد أهم روافد بناء الوعي الوطني لدى النشء والشباب، من خلال ما تقدمه من برامج وأنشطة تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم وإنجازاته، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية يعد فرصة لتعزيز روح الولاء والانتماء وغرس الاعتزاز بالهوية المصرية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأوضح المحافظ - وفق بيان اليوم / الخميس/ أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت سلسلة من الاحتفالات والفعاليات الوطنية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بمشاركة واسعة من النشء والشباب وأعضاء المراكز، في إطار إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو وما تمثله من محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وأشار علوان إلى أن مركز التنمية الشبابية بساحل سليم شهد احتفالية وطنية تضمنت فقرات فنية وغنائية، وعروضًا ترفيهية، ومسابقات ثقافية ورياضية، وألعابًا ترويحية، وسط أجواء اتسمت بالبهجة والتفاعل بين المشاركين، فيما نظم مركز التنمية الشبابية بديروط احتفالية مماثلة اشتملت على أنشطة رياضية وترفيهية وتقديم أغانٍ وطنية، بهدف تعريف الشباب بأهمية الثورة ودورها في دعم استقرار الدولة وترسيخ هويتها الوطنية.

وأضاف: أن مركز شباب حي بحري الغنايم، التابع لإدارة شباب الغنايم، نظم احتفالية متميزة بمشاركة أعضاء مدرسة كرة القدم وطلائع المركز.

وأشار إلي استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج والفعاليات بمراكز الشباب والتنمية الشبابية في مختلف المراكز والأحياء والقرى، لما لها من دور مهم في تنمية وعي النشء والشباب، وصقل شخصياتهم، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في بناء المجتمع، باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.


 

محافظ أسيوط محمد علوان مراكز الشباب

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