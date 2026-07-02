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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الطبية لحماية صحة المواطنين

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

وجه محافظ أسيوط محمد علوان، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الطبية والصيدليات بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتصدي لتداول المستحضرات غير المصرح بها، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم /الخميس/ - أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، نفذت حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع فرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط برئاسة الدكتورة رندا رفعت حافظ، استهدفت عددًا من الصيدليات والمنشآت الدوائية بمركز القوصية، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الأدوية، ورصد أي مخالفات تمس صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى الصيدليات بمدينة القوصية وبحوزتها 135 مستحضرًا دوائيًا مجهول المصدر، وغير معلوم جهة أو طريقة تصنيعه، بما يمثل مخالفة جسيمة وتهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، كما تم ضبط أدوية مهربة وأخرى مخصصة لهيئة الشراء الموحد، والتي يحظر تداولها أو بيعها خارج القنوات الرسمية المعتمدة.

وأضاف علوان أن الحملة جاءت في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة الرقابية لإحكام السيطرة على سوق الدواء..مشيرا إلي أنه جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية وكافة الجهات الرقابية، لتنفيذ حملات تفتيش مكثفة على الصيدليات والمنشآت الدوائية بمختلف أنحاء المحافظة، ومواجهة أي محاولات لتداول الأدوية مجهولة المصدر أو المهربة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة المنظومة الدوائية.

محافظ أسيوط محمد علوان الحملات الرقابية

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