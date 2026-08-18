طالبة منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحصل على منحة تدريبية خلال تكريمها بحفل المنصة اليابانية بالقاهرة

شاركت الطالبة مريم السيد إبراهيم اللبيشي، طالبة معهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، التابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، في حفل التكريم الذي أقيم بالقاهرة، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات المتميزين الذين تم اختيارهم للمشاركة في اختبارات المنصة اليابانية، وذلك في إطار التعاون والجهود الرائدة في مجال التعلم التكنولوجي وتنمية مهارات الطلاب.

وجاءت مشاركة الطالبة ضمن قائمة الطلاب والطالبات الذين تم اختيارهم من عدد من المناطق الأزهرية، حيث شهد الحفل تكريمها تقديرًا لتميزها، وحصولها على منحة تدريبية بشركة مسار التميز، إلى جانب الجوائز المقررة من الجهة المنظمة، وسط حضور عدد من قيادات الأزهر الشريف على رأسهم فضيلة أ.د/ أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وجانب من الشخصيات الهامة المشاركة في الفاعلية.

وبهذه المناسبة، هنأ فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالبة مريم السيد إبراهيم اللبيشي، معربًا عن خالص تقديره وفخره بمشاركتها المشرفة وتمثيلها لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في هذا المحفل، لافتًا بأن المنطقة تفخر بأبنائها المتميزين، وتدعم طموحاتهم نحو مستقبل أكثر تميزًا، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح والتميز، ومؤكدًا أن مثل هذه المشاركات تعكس ما يتمتع به طلاب الأزهر من قدرات ومواهب تؤهلهم للمنافسة والتميز في مختلف المجالات.

كما قدم الأستاذ حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة للطالبة، مشيدًا بما حققته من تميز ومشاركة فاعلة، ومتمنيًا لها مزيدًا من التفوق والنجاح في مسيرتها التعليمية، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز من قيادات معهد الطالبة والإدارة التابعة لها ومنسق عام المبادرة بالمنطقة الأستاذة أسماء السعيد، موجه عام الحاسب الآلي، مؤكدًا على دعم المنطقة وتشجيعها لأبنائها الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.