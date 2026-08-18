قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكبار في خطر.. النصر والاتحاد يبحثان عن النجاة من كمائن كأس الملك السعودي
قفزة كبيرة.. خبير: ارتفاع معدل تأسيس الشركات بمصر خلال النصف الأول من 2026
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه.. نسبة المقاولون في انتقال عمر فايد من فنربخشة لـ فروزينوني الإيطالي
حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة
بالأرقام.. الأهلي الأغلى وإمام عاشور يتربع على عرش نجوم الدوري
اتجاه صاعد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات
رضا شحاتة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة برشلونة
دعوى قضائية لوقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء ذوي النبوغ العلمي
وزيرة الإسكان تبحث مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر وأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم
حمزة عبدالکریم يستعين بفيديوهات هالاند وإيتو لتطوير مستواه مع برشلونة
موجة الحر ترفع أسعار الكهرباء في فرنسا لأعلى مستوى منذ عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طالبة منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحصل على منحة تدريبية خلال تكريمها بحفل المنصة اليابانية بالقاهرة

طالبة منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحصل على منحة تدريبية خلال تكريمها بحفل المنصة اليابانية بالقاهرة
طالبة منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحصل على منحة تدريبية خلال تكريمها بحفل المنصة اليابانية بالقاهرة
إيمان طلعت

شاركت الطالبة مريم السيد إبراهيم اللبيشي، طالبة معهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، التابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، في حفل التكريم الذي أقيم بالقاهرة، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات المتميزين الذين تم اختيارهم للمشاركة في اختبارات المنصة اليابانية، وذلك في إطار التعاون والجهود الرائدة في مجال التعلم التكنولوجي وتنمية مهارات الطلاب.

وجاءت مشاركة الطالبة ضمن قائمة الطلاب والطالبات الذين تم اختيارهم من عدد من المناطق الأزهرية، حيث شهد الحفل تكريمها تقديرًا لتميزها، وحصولها على منحة تدريبية بشركة مسار التميز، إلى جانب الجوائز المقررة من الجهة المنظمة، وسط حضور عدد من قيادات الأزهر الشريف على رأسهم فضيلة أ.د/ أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وجانب من الشخصيات الهامة المشاركة في الفاعلية.

وبهذه المناسبة، هنأ فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالبة مريم السيد إبراهيم اللبيشي، معربًا عن خالص تقديره وفخره بمشاركتها المشرفة وتمثيلها لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في هذا المحفل، لافتًا بأن المنطقة تفخر بأبنائها المتميزين، وتدعم طموحاتهم نحو مستقبل أكثر تميزًا، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح والتميز، ومؤكدًا أن مثل هذه المشاركات تعكس ما يتمتع به طلاب الأزهر من قدرات ومواهب تؤهلهم للمنافسة والتميز في مختلف المجالات.

كما قدم الأستاذ حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة للطالبة، مشيدًا بما حققته من تميز ومشاركة فاعلة، ومتمنيًا لها مزيدًا من التفوق والنجاح في مسيرتها التعليمية، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز من قيادات معهد الطالبة والإدارة التابعة لها ومنسق عام المبادرة بالمنطقة الأستاذة أسماء السعيد، موجه عام الحاسب الآلي، مؤكدًا على دعم المنطقة وتشجيعها لأبنائها الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

منطقة كفر الشيخ الأزهرية المنصة اليابانية بالقاهرة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

فيلم الست لما

خالد أبو غريب: سعيد بأن يكون أول أعمالي السينمائية مع يسرا

محمد عطية

محمد عطية يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة والدته بكلمات مؤثرة

شريف مدكور

شريف مدكور يكشف سببًا وراء قلة خروجه: بتكسف من الجرسونات في المطاعم

بالصور

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد