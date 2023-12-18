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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: فوز الرئيس السيسي بالانتخابات يدشن لمرحلة جديدة من الإنجازات

صدى البلد

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجميع العاملين بالوزارة وجهازيها بأخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ليبدأ مرحلة جديدة من الإنجازات التي تدفع عجلة التنمية للدولة المصرية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويحفظ حق الأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة للأمة في أحرج المواقف وأكثرها صعوبة، للعبور بهم إلى بر الأمان والحفاظ على كيان الدولة المصرية وكرامة أبنائها.

وأعربت عن ثقتها في ما ستشهده الفترة القادمة من رئاسته من إنجازات على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، وخاصة في ملف البيئة الذي شهد طفرة نوعية بعدما حرص الرئيس على وضعه ضمن أولويات الدولة المصرية للحفاظ على مواردها الطبيعية وحق مواطنيها في بيئة نظيفة خالية من التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

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