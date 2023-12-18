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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الإنجليزي يعاقب مانشستر سيتي.. تفاصيل

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميا، اليوم الاثنين، تغريم مانشستر سيتي.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا رسميا، قال فيه: "تم توقيع غرامة على مانشستر سيتي قدرها 120 ألف جنيه إسترليني بسبب أحداث مباراة توتنهام، وهذه الغرامة بسبب هجوم اللاعبين على حكم اللقاء في الدقيقة 94 من عمر المباراة".


واحتسب حكم اللقاء خطأ في منتصف الملعب لصالح مانشستر سيتي، رغم أن الكرة كانت في طريقها لانفراد لصالح جريليتش.

واعترض لاعبو مانشستر سيتي على حكم اللقاء بسبب إيقاف اللعب، وعدم إعطاء إتاحة الفرصة التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3.

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