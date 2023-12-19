نواب البرلمان يهنئون الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات.. ويؤكدون: النتيجة عكست تجسيد إرادة المصريين لاستكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية

نواب البرلمان عن فوز الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسية:

الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده

لاستمرار تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم

المصريون اصطفوا خلفك للحفاظ على الوطن

يعكس تفاعل الشعب مع العملية السياسية

يجسد إرادة المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

النتيجة انتصار للاستقرار والتنمية

ملهم لشعب خرج بالملايين من أجله

تقدم عدد من النواب وعلي رأسهم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية مؤكدين، أن الثقة كبيرة من المصريين الذين يقفون صفاً واحداً خلف قيادته لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

فى البداية تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة مقرونه بأسمى آيات الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي قدم ملحمة وطنية من الإصطفاف الوطني الصادق ليؤكد للعالم كله أن الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعماً لمسيرته نحو البناء.

مؤكدا فى بيان صحفى له أن المواطنين الذين خرجوا بالملايين حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم أثبتوا وبحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوعي الفكري وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية والحرص على بناء المستقبل.

كما وجه رئيس مجلس النواب خالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوليه رئاسة مصر لفترة تاليه داعياً الله العلي القدير أن يعينه على ما حُمل، وأن يكون التوفيق والسداد حليفيه دائما.

كما وجه التحية والتقدير لقضاة مصر الذين أداروا العملية الانتخابية بجميع مراحلها بمنتهى المهنية والمصداقية.

ومن جانبه، توجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا الثقة كبيرة من المصريين الذين يقفون صفاً واحداً خلف قيادته لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.



كما توجه "سعد الدين" فى تصريح له اليوم بكل الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسى ويعينه على المسئولية الكبيرة في هذا التوقيت الصعب من الأحداث الإقليمية العالمية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس السيسى على قيادة سفينة الوطن لبر الأمان واستمرار تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.

ومن جانبه، وجه زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصرى الذى قال كلمته وحافظ على مقدرات وطنه وصنع بوحدته ملحمة في حب بلاده، حيث جاءت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية هي الأعلى في تاريخ مصر بعد أن اصطف المصريون أمام لجان الاقتراع داخل الوطن وخارجه تلبية لنداء الوطن، موضحا فى بيان له منذ قليل، أن هذه المشاركة غير المسبوقة تعكس وعى المصريين، وأن الجميع يعلم أن الفترة الحالية التي تمر بها المنطقة حرجة تتطلب تكاتفا من قبل الجميع، وكالعادة كان المصريون على العهد على قدر كبير من المسئولية الوطنية لدعم وطنهم، مشيدا بالتيسيرات التى قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب وفى مقدمتها تفعيل لجان المغتربين.

وأضاف زعيم الأغلبية أن الحشد الكبير وغير المسبوق فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم يؤكد أن الدولة المصرية تقف على قلب رجل واحد، وأن الجميع حريص على المصلحة الوطنية ودعم الدولة في ظل هذه الظروف الراهنة والحفاظ على أمن واستقلال وسيادة البلاد.

وأضاف أن مشاركة الشباب أثرت بشكل كبير فى حسم هذا الاقتراع الرئاسي، كما أنه دليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التى تهم الوطن، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية للشعب المصرى بكثافة في هذه الانتخابات عكس وعيه وإدراكه للحظة الفارقة التي تمر بها الدولة المصرية، وذلك فى ظل ما يواجهها من تحديات محلية وإقليمية، والتي تتطلب الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تمكين للشباب في مختلف القطاعات، ومن ثم انعكس ذلك على ممارسة العمل العام، والجميع حريص على ممارسة حقه الدستوري لبناء المجتمع المصرى.

وفي السياق ذاته، قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية في مصر والتي جرت مؤخرًا أثارت العديد من النقاشات والتحليلات حول مشاركة الشعب المصري في هذه الانتخابات وخاصة قطاعات الشباب والنساء، فقد تميزت هذه الانتخابات بالمشاركة الواسعة من قبل الشعب المصري، حيث أبدى الكثيرون اهتمامًا كبيرًا بمستقبل بلادهم ورغبتهم في المشاركة الفعالة في عملية اختيار رئيس البلاد.

وأكد “رضوان” فى تصريحات له، أن مصر تعد من أكبر الدول في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وبالتالي فإن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات تعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الشرعية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف أن الشباب لعب دورًا بارزًا في هذه الانتخابات، حيث يشكلون نسبة كبيرة من السكان في مصر، وتم تفعيل دور الشباب في العملية السياسية من خلال تشجيعهم على التسجيل في الانتخابات والمشاركة في عملية التصويت. وقد تم توفير المزيد من الفرص والمساحات للشباب للتعبير عن آرائهم واهتماماتهم، وذلك من خلال إنشاء المجالس الشبابية وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية.

وتابع حديثه، قائلا "إنه على الصعيد النسائي، فقد شهدت الانتخابات الرئاسية في مصر مشاركة نسائية قوية وملحوظة، حيث تم تشجيع النساء على المشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهن واختيار الرئيس الذي يرونه مناسبًا لتحقيق تطلعاتهن وحقوقهن. وقد تم توفير الدعم اللازم للنساء للمشاركة في العملية السياسية من خلال توفير مراكز اقتراع خاصة للنساء وتعزيز وعيهن السياسي وتوعيتهن بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأشار الي أنه من المهم أن نعرف أن المشاركة السياسية لقطاعات المجتمع المصري، بما في ذلك الشباب والنساء، تعد أمرًا حاسمًا لتحقيق الديمقراطية الحقيقية والاستقرار السياسي في البلاد. فعندما يشعر الشعب بأنه جزء من العملية السياسية وأن أصواتهم تهم وتؤثر في صنع القرار، فإن ذلك يعزز الشرعية الديمقراطية ويعطي الحكومة الشرعية القوة والدعم اللازمين لتنفيذ سياساتها وتحقيق تطلعات الشعب.

وفي الختام، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدى تفاعل الشعب المصري مع العملية السياسية وإرادتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد. وتؤكد أهمية المشاركة السياسية لقطاعات المجتمع المصري، وبصفة خاصة الشباب والنساء، في بناء مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما، وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في انتخابات سجلت نسبة المشاركة فيها الأعلى في تاريخ مصر حيث صنع الشعب المصري في وحدته ملحمة تاريخية بالمشاركة السياسية.

وأضاف بدوي في بيان له أن هذا الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب المصري للنهضة التي شهدتها الدولة المصرية علي كافة الأصعدة وعودتها الي مكانتها الطبيعية علي مستوي المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية تعكس بوضوح رغبة جموع المصريين علي استكمال مسيرة البناء والتنمية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولايته الأولي والتطلع إلي آمال كبيرة في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة العطاء بمزيد من المشروعات التنموية.

وأضاف أن اصطفاف المصريين خلف القيادة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة هو انحياز للوطن والأمن والاستقرار واستكمال مسيرة البناء أملا في غد أفضل لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية هذه المرة كانت بحق غير مسبوقة وشهد لها القاصي والداني وتابعتها كل المنظمات الدولية والعربية في مشهد وجه فيه المصريون رسالة للعالم أجمع ورسموا خلاله مستقبلهم بأحرف من النور وهو ما ظهر بجلاء في نسبة المشاركة التاريخية.

ومن جانبها، وجّهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أمين السياحة بحزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي سيادته فترة رئاسية جديدة.

وقالت نورا علي: "تحية واجبة وعظيمة لجموع المصريين على الصورة الحضارية غير المسبوقة التي رسموها في انتخابات الرئاسة، معلنين مواصلة المسير والتحدي خلف قائدهم الرئيس السيسي".



كما توجهت بتحية خاصة للمرأة المصرية التي احتشدت بالملايين كعادتها وقدمت ملحمة وطنية في تصدُر صفوف الدفاع عن الوطن وحماية أمنه ومقدراته وصونًا لما تحقق من نهضة واستقرار وتقدم.

وأوضحت نورا علي، أن نتيجة الانتخابات انتصار لمصر، وانتصار للاستقرار والتنمية، وانتصار لبطل ضحى بالكثير من أجل وطنه، فاستحق هذه المكانة العظيمة لدى شعبه، واستحق ثقة الحشود التي خرجت بالملايين لدعمه.

واختتمت بيانها بتوجيه رسالة إلى الرئيس السيسي قائلةً: "نواصل معًا من جديد 6 سنوات أخرى من البناء والتعمير والنهوض.. ونستكمل حلمنا المشروع في بناء وطننا العظيم وترسيخ قواعد جمهوريته الجديدة، وحضارته الرائدة".

كما، وجّهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أمين السياحة بحزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي سيادته فترة رئاسية جديدة.

وقالت نورا علي: "تحية واجبة وعظيمة لجموع المصريين على الصورة الحضارية غير المسبوقة التي رسموها في انتخابات الرئاسة، معلنين مواصلة المسير والتحدي خلف قائدهم الرئيس السيسي".



كما توجهت بتحية خاصة للمرأة المصرية التي احتشدت بالملايين كعادتها وقدمت ملحمة وطنية في تصدُر صفوف الدفاع عن الوطن وحماية أمنه ومقدراته وصونًا لما تحقق من نهضة واستقرار وتقدم.

وأوضحت نورا علي، أن نتيجة الانتخابات انتصار لمصر، وانتصار للاستقرار والتنمية، وانتصار لبطل ضحى بالكثير من أجل وطنه، فاستحق هذه المكانة العظيمة لدى شعبه، واستحق ثقة الحشود التي خرجت بالملايين لدعمه.

واختتمت بيانها بتوجيه رسالة إلى الرئيس السيسي قائلةً: "نواصل معًا من جديد 6 سنوات أخرى من البناء والتعمير والنهوض.. ونستكمل حلمنا المشروع في بناء وطننا العظيم وترسيخ قواعد جمهوريته الجديدة، وحضارته الرائدة".

كما، هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، بنجاح ساحق بحصوله علي ٣٩ مليون و٧٠٢ألف و٤٥١ صوتا .

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أن تلك النتيجة تعبر عن ثقة الشعب في القيادة السياسية ، وأنه لا يستطيع أحد غيره في قيادة البلاد خلال ال٦ سنوات المقبلة ، وهو ما يعكس انحياز المواطنين للاستقرار والأمن والأمان، واستكمال مسيرة البناء.

وأوضح أن الرئيس السيسي هو قائد المرحلة الراهنة وملهم الجماهير التي خرجت بالملايين من أجله في عدة مرات، فنحن نثق به وفي حكمته في إدارة البلاد والعبور بمصر نحو التقدم والازدهار.

وثمن رئيس لجنة الشباب ، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دائما ما تعبر عن الصوت المصري الديمقراطي، الذي يتعامل بحيادية وشفافية وعدالة في إدارة العملية الانتخابية، وما عبرت عنه من أرقام قياسية للمشاركة الانتخابية وصلت إلى ٦٦٪، وعدم التجاوز وإدارة العملية الانتخابية بكل حرفية وحيادية.