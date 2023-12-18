هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة.. أمين الفتوى يكشف عنهم

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مقيم، خال من المرض ومما يقعده عن الذهاب إلى المسجد، لافتا إلى أن المرض مطلق ويمكن أن يعدى غيره، أو المرض المقعد مثل الشلل وأمراض الشيخوخة، أو إعاقة تمنع من الوصول للمسجد.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، اليوم الاثنين: "صلاة الجمعة لا تجب على المسافر أو الأنثى أو الصبي دون البلوغ، وهذا ليس معناه إنها لا تؤديها، لكن مستحب أو يؤديها، وسمتحب تدريب الصبى على صلاة الجمعة قبل سن البلوغ، وكذلك المسافر وإذا حضر الجمعة فى مكان يمكن أن يؤديها".



وأضاف: "صلاة الجمعة لا تجب عليهم لكنها تصح منهم، ففى حال قيامهم بأداء صلاة الجمعة سواء المرأة أو الطفل أو المسافر فهذا لها ثواب عند الله سبحانه وتعالي".