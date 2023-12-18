العاهل الأردني: أمريكا بإمكانها لعب دور رئيسي في إنهاء الحرب على غزة

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إن واشنطن يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في إنهاء الحرب في غزة من خلال الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

وناقش العاهل الأردني، التطورات الإقليمية مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، خلال زيارة للأردن.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أفادت اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأنه تم إرجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في قطاع غزة إلى الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة على أن يبحثه الأسبوع الجاري، وذلك بعد إفشال الولايات المتحدة عدة قرارات لوقف إطلاق النار.

وتدعو مسودة الإمارات إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من يوم الاثنين، بحسب موقع "24" الإماراتي.