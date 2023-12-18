مهاجم سوبر.. فرج عامر يعلق على هزيمة الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي هزيمة الاهلي اليوم أمام فلومينيسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عاد الحديث من جديد عن احتياج الاهلي لمهاجم سوبر".

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.