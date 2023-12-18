البنتاجون يحذر من كارثة تحل بالتمويل المخصص لشراء الأسلحة لـ أوكرانيا

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، من أن قدرتها على مساعدة أوكرانيا سوف تستنفد في 30 ديسمبرالجاري، ما لم يوافق الكونجرس الأمريكي على تمويل إضافي لـ أوكرانيا، وفقا لوكالة بلومبرج نقلا عن رسالة من وكيل وزارة الدفاع الأمريكية مايك ماكورد.

وبحسب بلومبرج، أبلغ وكيل وزارة الدفاع الأمريكية المشرعين الأمريكيين في 15 ديسمبر أن آخر 1.07 مليار دولار من التمويل المتاح سيتم إنفاقها على شراء أسلحة جديدة لتجديد المخزونات الأمريكية.

وقالت بلومبرج، إنه بمجرد إنفاق هذه الأموال، سينفد التمويل المخصص للمساعدات العسكرية لـ أوكرانيا من الوزارة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة بلومبرج أيضا، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توسل إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي لمنحه المزيد من المال ووعدهم بأن أوكرانيا ستجند المزيد من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.

وذكرت بلومبرج، أن زيلينسكي ناشد المشرعين الأمريكيين الموافقة على 61 مليار دولار من المساعدات الحيوية لمجهوده الحربي.

ولم يتلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سوى استقبال بارد في الكابيتول.