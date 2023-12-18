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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئاسة أوكرانيا بشأن اكتشاف جهاز تنصت بمكتب قائد الجيش

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

قال سيرجي ليشينكو، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الإثنين، إن وسائل الإعلام أخطأت عندما كتبت أنه تم العثور على جهاز تنصت في مكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قال ليشينكو، إنه “تم العثور على جهاز التنصت في غرفة تقع في أحد المباني العامة، حيث كان القائد العام ينوي الإقامة مع زملائه ومرؤوسيه”.

وأضاف أن “زالوجني قرر الانتقال لهذا المبنى منذ أكثر من عام مع مرؤوسه، وقاموا فيما بعد بتغيير الموقع، والآن قرروا العودة”.

أما بالنسبة للتنصت نفسه، قال ليشينكو: “نحن نتحدث عن جهاز قديم ليس لديه القدرة على إرسال إشارة أو تجميع المعلومات ويُزعم أنه تم استخدامه من قبل الخدمات الأوكرانية في أيام يانوكوفيتش”.

فتح تحقيق

أمس، فتح جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الأحد، قضية جنائية بعد اكتشاف أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني.

وكتب جهاز الأمن الأوكراني، عبر “تليجرام”: “لقد فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية جنائية تتعلق باكتشاف جهاز تقني في أحد المواقع المحتملة للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.. تم فتح قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بحيازة أو بيع أو استخدام وسائل تقنية خاصة للحصول على المعلومات بشكل غير قانوني”.

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أوضح أنه “لم يتم العثور على المعدات في مكتب زالوجني، ولكن في إحدى الغرف التي يمكن أن يستخدمها للعمل في المستقبل”.

وقال جهاز الأمن الأوكراني: “بحسب البيانات الأولية، فإن الجهاز المكتشف كان معطلاً.. ولم يتم العثور على وسيلة لتخزين المعلومات أو وسيلة لنقل التسجيلات الصوتية عن بعد. وسيتم تقديم هذا الجهاز الفني للفحص”.

الرئيس الأوكراني زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

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