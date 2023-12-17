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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تجهز خطة بديلة حال توقف مساعدات الغرب

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مستشار الرئيس الأوكراني، أوليج أوستينكو، اليوم الأحد، إنه حال توقف الغرب عن دعم أوكرانيا العام المقبل، فسيتعين علي كييف الانتقال إلى خطة بديلة.

وأضاف أوستينكو: "إذا لم يكن هناك دعم في الأيام الأولى من شهر يناير، فهذا يعني أننا بحاجة إلى الانتقال إلى الخطة البديلة”.

وتابع: “قد تكون الخطة البديلة متعددة المستويات، لكنني أعتقد أنه في المرحلة الأولى سيكون اللجوء إلى السوق المحلية كافيا لاقتراض رأس المال".

وأوضح أنه “من غير المرجح أن توافق وزارة المالية الأوكرانية على هذه التدابير.. ومع ذلك، فإنها قد تسمح للوضع بالاستقرار قليلاً في بداية العام”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انخرط خلال زيارته لواشنطن، في نزاع سياسي داخلي شرس في أمريكا.

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أوضحت الصحيفة، أن “زيلينسكي تعلم جيدًا تجنب الانحياز إلى أي طرف في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، لكن هذه المرة يصعب عليه الحفاظ على الحياد”.

أضافت: "حتى الجمهوريين الذين يدعمون أوكرانيا مستعدون لتأخير تخصيص الأموال لها، مستغلين الفرصة لتحقيق تشديد سياسة واشنطن بشأن الحدود”.

أشارت “واشنطن بوست”، إلى أن هذا وضع زيلينسكي وكييف في موقف خطير محتمل، فقد انجذبا إلى الصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين على خلفية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أوكرانيا

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