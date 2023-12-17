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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأهداف الفورية.. زيلينسكي يكشف خطة العمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن أوكرانيا والمفوضية الأوروبية ستقيمان قريبًا التقدم الذي أحرزته كييف في مواءمة تشريعاتها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع وضع إطار لمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الربيع.

وفي خطابه المسائي عبر الفيديو، ذكّر البلاد بأن زعماء الاتحاد الأوروبي قرروا في قمة يوم الخميس إطلاق محادثات رسمية بشأن العضوية مع أوكرانيا. وتواجه البلاد حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المساعدات الخارجية الحيوية في زمن الحرب، ولا سيما من الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي: 'في الأيام المقبلة، سنطلق رسميا مع المفوضية الأوروبية عملية تقييم التشريعات الأوكرانية للتأكد من امتثالها لتشريعات الاتحاد الأوروبي - عملية الفحص'.

وقال 'إننا نستعد أيضًا للعمل بشأن إطار التفاوض بشأن أوكرانيا'، مضيفًا 'نتوقع ذلك في الربيع'.

عرضت بروكسل على كييف وضع المرشح بعد أربعة أشهر من غزو موسكو في فبراير 2022، مما دفع السلطات الأوكرانية إلى الاندفاع لإصلاح المجالات ذات الأولوية التي حددتها المفوضية الأوروبية.

وذكرت المفوضية الشهر الماضي أن أوكرانيا استوفت أربعًا من توصياتها السبع، بما في ذلك تعيين مسؤولي مكافحة الفساد، وإعداد القضاء لإجراء إصلاح شامل ومواءمة التشريعات الإعلامية مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إنها ستقيم التقدم الذي أحرزته أوكرانيا مرة أخرى في مارس/آذار، وهو جزء من مسار طويل ومعقد نحو العضوية وصفته سفيرة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، كاتارينا ماثيرنوفا، بأنه مرهق.

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