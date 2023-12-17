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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نزاع داخلي شرس.. زيلينسكي يواجه وضعا خطيرا في أمريكا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انخرط خلال زيارته لواشنطن، في نزاع سياسي داخلي شرس في أمريكا.

أوضحت الصحيفة، أن “زيلينسكي تعلم جيدًا تجنب الانحياز إلى أي طرف في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، لكن هذه المرة يصعب عليه الحفاظ على الحياد”.

أضافت: "حتى الجمهوريين الذين يدعمون أوكرانيا مستعدون لتأخير تخصيص الأموال لها، مستغلين الفرصة لتحقيق تشديد سياسة واشنطن بشأن الحدود”.

أشارت “واشنطن بوست”، إلى أن هذا وضع زيلينسكي وكييف في موقف خطير محتمل، فقد انجذبا إلى الصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين على خلفية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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أضافت أن زيلينسكي كان يأمل هذه المرة أن تتحقق "قوته النجومية”، ويلهم الأطراف الأمريكية على التحرك، لكنه لم يتمكن من إقناع أعضاء الكونجرس بالتصويت لصالح تقديم المساعدة لأوكرانيا.

قال ممثل للكونجرس الأمريكي لم يذكر اسمه للصحيفة: "بعد ما يقرب من عامين من الصراع واضطراره الآن إلى حل التناقضات الداخلية في الولايات المتحدة، لم يكن زيلينسكي يتمتع بحماسه المعتاد".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أمريكا

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