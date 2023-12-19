سليمان وهدان عن خسارة عبدالسند يمامة: لم يستطع ترتيب حزب الوفد من الداخل

عقب النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد على نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وحصول المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس الحزب على المرك الاخير بين المرشحين بعد إعلان النتائج قائلاً : “ الانتخابات فيها فائز ومهزوماً والفوز لصاحب الترتيب الافضل والاكثر تنظيماً على الارض ”.

ولفت سليمان في مداخلة عبربرنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON:” إلى أن الملاحظ في الانتخابات هو تقدم أحزاب اليسار ويسار الوسط في الانتخابات عن حزبه الذي يمثل التيار الليبرالي قائلاً : " حزب الوفد حزب ليبرالي التيار اليساري تقدم عنا ويمين الوسط ".



وأرجع نائب رئيس حزب الوفد أسباب هزيمه المرشح عبد السند يمامة، إلى أسباب تعود لما وصفه بالمشاكل التي سبقت الانتخابات في الحزب وعدم مقدرة رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة الذي أمضى فترة عام ونصف كرئاسة للحزب دون أن يستطيع أن يرتب البيت من الداخل وتنظيمه".

ولد من رحم الشعب المصري

وأردف النائب : " المشكلة ليست في الحزب لانه حزب عريق يحترمه الشعب المصري وله سجل في تاريخ الوطنية المصرية وولد من رحم الشعب المصري".



وعقبت الحديدي: هل يصنف الحزب حزب معارض أم مؤيد ؟ طول عمرنا عارفين أنه معارض ماذا حدث له " ليعقب قائلاً : " الحزب معارض ويتضح ذلك في ممارساته داخل النواب والشيوخ

مؤكداً أن الحزب لدينا قواعد كبيرة في كافة المحافظات ولكن رئيس الحزب لم يرتب البيت بشكل كبير ولم يتواصل بشكل جيد مع قواعد الحزب"



ونوه النائب سليمان وهدان إلى أن الانتخابات الاخيرة ربما تكون فرصة لاعادة تصحيح الوفد وإصلاح البيت من الداخل لميلاد حزب وفد جديد وعودة بريقة كأقادم الاحزاب المصرية وفي الشرق الاوسط ، معلقاً : “ لازم الحزب يتغير ويتغر لوائحه وعندها ينطلق حزب الوفد فهو معد للحياة السياسية".