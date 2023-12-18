بعد إعلان النتيجة.. حازم عمر: نحترم ونقدر اختيارات الناخبين

قال المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي السابق لانتخابات الرئاسة ورئيس حزب الشعب الجمهورى، إنه على مدار أكثر من ثلاثين يوما جرت خلالها الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي تشرفت بتكليفي من حزب الشعب الجمهوري لخوضها مرشحاً عن الحزب، عملنا بكل جد واخلاص لعرض برنامجنا الرئاسي، واستطعنا ان نصل الي جموع المواطنين، وكان طموحنا الفوز بالانتخابات من اجل تطبيق رؤيتنا وبرنامجنا.

وأضاف "عمر" فى بيان له. أنه بعد نتيجة الانتخابات فإننا نحترم ونقدر اختيارات الناخبين، ونعتز بما حققناه في الانتخابات الرئاسية 2024، فبالرغم من كونها التجربة الاولي للحزب في الانتخابات الرئاسية إلا أنها ستظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه، والتي ظهرت جليا على الأرض، وسنعمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء علي ما تحقق استعداداً للاستحقاقات الدستورية القادمة، ونؤكد أن منهجنا هو المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعيا لتطبيق رؤية الحزب وبرنامجه

ووجه الشكر لجموع المواطنين الذين سطروا مشهدا وطنيا وحضاريا، ونقول لهم: ما ابديتم من ثقة تدفعنا لمزيد من العمل في خدمتكم والتعبير عن شواغلكم.

ووجه كلمة لأعضاء الحملة الرئاسية وجميع أعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري التنظيمية والنيابية وقواعده الشعبية الذين واصلوا الليل بالنهار في العمل المتواصل وبذلوا أقصى جهدهم،، تطوعا من دون مقابل ولأشهر طويلة من منطلق إيمانهم العميق بقيمة رسالتنا وأهدافنا الوطنية، اقول لكم انني اكن لكم كل الشكر والتقدير، وأؤكد لكم بأننا وان لم يحالفنا الحظ في تجربتنا الأولى في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فإننا منذ اليوم سنبدأ مرحلة الإعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشارا ولن نستثني من ذلك انتخابات الرئاسة القادمة ٢٠٣٠ والتي سيسعي الحزب الي تكليف مرشحا يُحدد في حينها من قبل هيئته العليا.

واختتم حديثه قائلا:"نهنئ الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لحصوله علي ولاية جديدة من ٢٠٢٤ الي ٢٠٣٠ داعين الله عز وجل ان يوفقه لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين،و يسعدنا ويشرفنا ان نقدم لسيادته برنامجنا ورؤيتنا، مؤكدين علي استمرار حزب الشعب الجمهوري في العمل علي كل ما في صالح الوطن والمواطنين.