مايا مرسي: المرأة المصرية تعد خط دفاع أساسي للدفاع عن الوطن واستقراره

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، أنه كان هناك مشاركة بشكل كثيف من المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرة إلى أن تلك المشاركة جاءت بعد الشعور الوطني الموجود لدى المراة المصرية.

وقالت مايا مرسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن المرأة المصرية تعد خط دفاع أساسي للدفاع عن الوطن واستقراره، في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

المدافع الأول للمرأة المصرية

وتابعت رئيس المجلس القومي للمراة، أن المرأة المصرية حصلت على حقوق ومكتسبات كبيرة ف عهد القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجحت في تولي المناصب القيادية.، مؤكدة أن الرئيس السيسي المدافع الأول للمرأة المصرية.