عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عصر ذهبي.. القومي للمرأة يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخاصة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية لمدة ٦ سنوات قادمة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الرئيس السيسى على مدار 10 سنوات مضت نجح فى بناء الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى مسيرة التنمية فى مختلف المجالات وهو ما يظهر جليا من مشروعات ضخمة وانجازات ملموسة ساهمت فى تحسين حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن المرأة شهدت طوال فترة تولى الرئيس السيسى البلاد عصرا ذهبياً آمنت فيه القيادة السياسية بدور المرأة ومكنتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووفرت لها كافة أشكال الحماية من تشريعات وقوانين تحفظ وتصون وتراعى حقوقها وحقوق أبناءها .

وأكدت أن فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة يأتى تتويجا لمسيرة من الإنجازات التى بدأها الرئيس منذ توليه أمانة البلاد فى ظروف صعبة ليصل بها إلى بر الأمان ، مشيرة إلى أنه بفوز الرئيس يستمر هذا العصر الذهبى ليحقق للمرأة المصرية المزيد والمزيد من التمكين والمبادرات التى تستهدف النهوض بالأسرة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى : لقد أثبتت المرأة المصرية من جديد بمشاركتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، أنها الكتلة الحرجة الاساسية في اى استحقاق دستوري .. وتحمل دائمًا الطمأنينة على مستقبل مصرنا الحبيبة .. حيث تنتزع حقوقها.. وتدافع عن وطنها بكل قوة .. وترفع صوتها بثقة ليصبح هو سلاحها أمام العالم.


وأكدت رئيسة المجلس أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بأن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66.8%، يعكس مدى وعى الشعب المصرى خاصة وأن هذه النسبة تاريخية، وهو ما يؤكد عزم الشعب المصرى على استكمال مسيرة البناء  والتنمية والوقف خلف وطنه فى هذا التوقيت الهام .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

ترشيحاتنا

إعلان موعد أداء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية

الشعب قال كلمته|أبو العينين يحتفل وسط أهالي الجيزة بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة البحرين في القاهرة

اشتبكنا معهم.. القسام تعلن استهداف شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود الصهاينة

رئيس جامعة أسيوط: فوز السيسي بولاية جديدة دعم لاستقرار الدولة

سنظل خلفك.. الاتحاد العام لعمال مصر يهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ