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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح فعاليات الدورة 13 للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر.. تفاصيل

افتتاح مهرجان التحطيب
افتتاح مهرجان التحطيب بالاقصر



انطلقت بساحة أبو الحجاج بالأقصر، مساء الاثنين، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وشهد الافتتاح نهلة إمام مستشار وزير الثقافة وخبير التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقيادات الهيئة ومحافظة الأقصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء وأساتذة الجامعة بالأقصر والعديد من الإعلاميين.

وفي كلمته عبّر عمرو البسيوني رئيس الهيئة عن سعادته بإقامة المهرجان هذا العام وسط هذه الأجواء الإيجابية مقدما تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية استكمالا لمسيرة البناء والتنمية، وموجها الشكر للدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، لدعمها إقامة المهرجان وفعاليات الهيئة، مشيدا بتعاون إدارات الهيئة في تنظيم المهرجان بهذه الصورة المشرفة، ومؤكدا اعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي.

وفي تقديمه للحفل قدم الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان شكره لوزارة الثقافة والهيئة على تنظيم دورة المهرجان هذا العام، بما يليق بمدينة الأقصر العريقة، وأكد اعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، والحرص على إقامة تدريبات مكثفة للفرق المشاركة من خلال عدة دورات تدريبية، إلى جانب الاستعانة بعدد من شيوخ اللعبة داخل المحافظة، للاستفادة من خبراتهم التي توراثونها عن المصريين القدماء من خلال النقوش الموجودة على جدران المعابد.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى بعنوان "إحنا تاريخ" تناول تاريخ المهرجان القومي للتحطيب خلال الأعوام السابقة وبداية نشأة لعبة التحطيب، ثم توالت العروض الفنية للفرق المشاركة، حيث قدمت فرق الأقصر وقنا وسوهاج والمنيا عروض فنية استعراضية حول لعبة التحطيب الأصلية، بينما قدمت باقي الفرق استعراضات بالعصا بمصاحبة أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي وسط تفاعل كبير من الحضور من أبناء محافظات الصعيد.

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واختتم اليوم بتكريم اسم المخرج الراحل، بتقديم درع الهيئة وشهادة تقدير ليتسلمه عنه نجله الفنان أحمد الشافعي، وذلك في حضور كل من د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، أحمد أدريس عضو مجلس النواب، محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، د. صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق، د. خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار، د. أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، د. محمد رمضان عميد كلية التكنولوجيا والمعلومات، حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

يشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر.

ويشارك بالمهرجان هذا العام 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج بدءا من الغد الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، وذلك حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي.

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