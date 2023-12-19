النرويج تعلن المشاركة في قوة دولية لمواجهة هجمات الحوثيين

أعلنت النرويج مشاركتها بعدد عشرة ضباط في قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات، بقيادة أمريكا لحماية مسارات الشحن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين.

وحذر وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، من أن مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه "مشكلات استثنائية"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها".

وجاءت تصريحات أشتياني بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها تجري محادثات مع عدة دول "لتشكيل قوة عمل بحرية دولية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر"، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.

وأكدت تقارير إعلامية أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل تحمل العديد من الأهداف، أبرزها تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.

ويأتي ذلك بعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي سفينة متجهة إلى دولة الاحتلال تضامنا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأيضا تهدف هذه القوة البحرية إلى حماية مدينة إيلات الإسرائيلية من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمة إسرائيل من البحر.

وما أكده مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري مفاوضات مع عدد من الدول من أجل تشكيل قوة بحرية في البحر الأحمر بزعم حماية حرية الملاحة هناك.