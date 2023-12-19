عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تحتفل باليوم العالمى للمهاجر

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

احتفلت مصر والمجتمع الدولي يوم الثامن عشر من ديسمبر،  باليوم العالمي للمهاجر، وتنتهز مصر هذه الفرصة لإلقاء الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها، فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.


فعلى الرغم مما يتعرض له المهاجرون من تحديات فى بعض المجتمعات المستضيفة، فهم يعدون أيضاً مصدراً للتنمية في تلك المجتمعات؛ حيث تساهم خبراتهم ومهاراتهم في تنمية اقتصادات الدول المستضيفة، فضلاً عن مساهماتهم في تنمية بلادهم الأم من خلال تحويلاتهم المالية وخبراتهم.


وتحرص مصر دائماً على احترام التزاماتها الدولية  تجاه قضية المهاجرين، حيث تتناولها من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدعم الهجرة الشرعية، مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية. كما تتأسس الرؤية المصرية على أهمية تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي، فضلاً عن عدم منع المهاجرين من العمل بما يحول دون استغلالهم. 


كما تتعامل الدولة المصرية مع قضية المهاجرين من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر في آن واحد، وبما يراعي المبادئ التي تضمنها العهد الدولي لهجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة.


هذا، وتستقبل مصر نحو ٩ ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال.


ووفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، أنشأت الحكومة المصرية آلية وطنية، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات من أجل تبني مقاربة شاملة تضمن التكامل في الجهود بين كافة مؤسسات الدولة في موضوعات الهجرة وربطها بأولويات التنمية. كما تم سن تشريعات تتعامل مع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار في البشر، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بهدف التوعية بالجريمتين وبناء قدرات كافة الأجهزة المعنية بهما.


إن تناول قضية الهجرة يتطلب التعاون والمشاركة العالمية والتضامن وتقاسم المسؤولية، كذلك يتطلب الشراكة مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما يضمن وضع قواعد واضحة وعادلة بشأن اللجوء والهجرة، وتقليل النزوح القسري، وتعزيز الاندماج، كما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر.

اقتصادات الدول الهجرة غير الشرعية الحكومة المصرية الدولة المصرية اللجنة الوطنية التنسيقية اللجنة الوطنية اليوم العالمي للمهاجر هجرة غير الشرعية حقوق المهاجرين رؤية استراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

مصر ترسل طائرتين لتقديم الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية في الكونغو.. صور

مصر تشارك مجدداً فى اجتماعات مجموعة العشرين بدعوة من البرازيل

رئيس بلغاريا: مصر أكبر شريك تجاري لنا في الشرق الأوسط وأفريقيا

مصر تجدد موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب في باكستان

شكري: تقديم كافة سُبل الدعم لضمان حسن سير وعمل البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات

مصر ترحب بتجريم البرلمان الدنماركي التعامل غير اللائق مع النصوص الدينية

وفد أعضاء مجلس الأمن يزور العريش ورفح لمتابعة الأوضاع في غزة| صور

وزير الخارجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالتجمع الخامس

ترشيحاتنا

إياك امتلاك أكثر من مصحف في البيت.. مجدي عاشور يحذر لهذا السبب

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

بأفضل سعر .. شيري تيجو 3 "كسر زيرو" موديل 2023

الجمهورية: اختيار الرئيس السيسي اختيار للمستقبل والأمن والأمان والتقدم والازدهار

لاعبو الأهلي أضاعوا الفوز السهل.. ناقد رياضي يوضح

مجلس نقابة المحامين يبحث الترتيبات الأخيرة لعقد الجمعية العمومية في موعدها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ