الأول بتر ساقها والثاني أنهى حياتها بالمستشفى.. قصة مؤثرة لطفلة ضحية قصفين إسرائيليين

كانت تحلم بأن تكبر وتصبح طبيبة لكن الحرب سرقت أحلامها وحياتها، إنها الطفلة دنيا أبو محسن طفلة غزية، التي كانت تبلغ من العمر 12 سنة، ولم تنزح كغيرها من الغزيين، فقد كانت من الأصل من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة.



وطالت الغارات الإسرائيلية منزلهم، فخسرت دنيا بيتها والديها وأشقاءها وقدمها كذلك في بداية الأمر، ونقلت إلى مستشفى ناصر وتلقت العلاجات الأولية وكانت تنتظر فرصة للخروج من القطاع وتركيب قدم صناعية، على أمل أن تستكمل ما تبقى من حياتها بشكل طبيعي ولو جزئيًا.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “العربية”.



ولكن أمنية دنيا لم تتحقق، فقد قصف الجيش الإسرائيلي مبنى الأطفال والولادة في مستشفى ناصر الذي كان يعد آخر مستشفى كبير في جنوب قطاع غزة، وخلف عشرات القتلى والجرحى إحداهم كانت دنيا أبو محسن.